デスクトップアーケードコレクション　ビートマニアIIDX

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商品詳細
グッズ種類···プライズ/一番くじ長期保管してありました。新品、未使用の状態です。アーケードで取った時の箱の汚れや傷があるのをご了承の上、お願い致します。神経質などの方はご遠慮ください。値引きなどは、多少なら考えます。
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