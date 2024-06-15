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近代日本戦争史　全4巻
商品番号 Q72373683493
商品名

近代日本戦争史　全4巻
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 1,900 円
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商品詳細

平成7年初版発行1巻　日清・日露戦争2巻　大正時代3巻　満州事変・支那事変4巻　大東亜戦争箱に傷みがあります。第1巻のカバーに目立つ傷があります全体的に経年による古さがあります。
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