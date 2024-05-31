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ラファエル　水彩筆　8404 7号　未使用
商品番号 J36452603131
商品名

ラファエル　水彩筆　8404 7号　未使用
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ラファエル筆8404-7号　定価17,985円号数の文字が薄くなっています。未使用ですが自宅保管品です。宜しくお願いいたします。
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