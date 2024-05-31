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- ラファエル 水彩筆 8404 7号 未使用
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ラファエル筆8404-7号 定価17,985円号数の文字が薄くなっています。未使用ですが自宅保管品です。宜しくお願いいたします。
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