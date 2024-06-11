ニューヨークの建築と都市計画 写真資料集 New York 1900

1900年代ニューヨークの建築と都市計画写真資料集「NewYork1900:MetropolitanArchitectureandUrbanism1890-1915」RobertA.M.Stern（ロバート・スターン）/GregoryGilmartin/JohnMontagueMassengale著1995年RizzoliInternational◆◆詳細◆◆1900年代ニューヨークの建築と都市計画写真資料集建築家であり歴史家でもあるロバート・A・M・スターンによる、ニューヨークの建築と都市に関するドキュメンタリー研究の記念碑的一冊。19世紀末から20世紀末にかけてのニューヨークを代表する建築家や都市計画家たちを包括的に取り上げています。本書は全5巻のうち一冊「NewYork1900」1890年から1915年までのニューヨークの建築と都市の変遷を紹介する内容◆◆仕様◆◆洋書英語ニューヨーク建築設計ドキュメントペーパーバック大型本29x22x2.5cm502ページ◆◆状態◆◆新品未開封（シュリンクに包まれた状態）#本#建築#ニューヨーク#都市計画#歴史



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