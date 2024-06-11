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twice tv ミナ トレカ
商品番号 C80085201868
商品名

twice tv ミナ トレカ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,859 円
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商品詳細

今では出回りが少なくとても貴重です。二重スリーブ＋硬化ケースにて保管しておりました。特筆した汚れや傷はごさいませんが長期保管ですので少しでも気にする方や神経質な方は　購入しないでください。スレなどは所々ございます。完璧なお品物をお求めな方はお控えください。すり替え防止のために購入後の返品や交換はできませんのでよく検討されてからご購入お願いいたします。業者の方も即ご購入頂いて構いません。お値下げ交渉可能ですがレート考慮必須でお願いします。TWICEナヨンジョンヨンモモサナジヒョミナダヒョンチェヨンツウィ
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