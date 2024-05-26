【美品】少林寺 DVD BOX 初回完全限定生産 ジェット・リー

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ジェット・リー主演『新・少林寺伝説』HDリマスターで日本初上映へ ... ジェット・リー主演『新・少林寺伝説』HDリマスターで日本初上映へ ...



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【ご案内】●売上の一部を動物愛護団体へ寄付させていただきます。●国税庁の電子帳簿保存法を遵守した確定申告後に寄付をしております（経費等を差し引き後の約15%）【商品内容】●限定DVD3枚●限定ブックレット1冊【商品状態】●DVDは複数機による動作確認済みで非常に綺麗な盤面状態です。（パソコン・PS4にて動作確認）●ケースは小傷等があります。【発送方法】●衝撃・濡れ対策を厳重に行い営業所より直接発送を行います（一部の地域を除いて明日到着可能です。）詠春拳北派少林拳カンフー格闘技沖縄剛柔流松濤館流空手島袋唯心流少林寺#詠春拳#北派少林拳#カンフー#格闘技#沖縄剛柔流#松濤館流空手#島袋唯心流#少林寺