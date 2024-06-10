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Nana : 1st illustrations 矢沢あい 1stイラスト集
商品番号 Q64548254678
商品名

Nana : 1st illustrations 矢沢あい 1stイラスト集
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 3,339 円
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商品詳細

「Nana:1stillustrations」矢沢あい定価:￥1,800商品説明コミック「NANA」待望のファーストイラスト集。描き下ろしを含むイラスト132点をカラーで収録。見たことのないNANAが、ここにいる。初回限定特大ステッカー＆フライヤー封入ステッカーに跡あり。※写真参照一度みて本棚で眠っていました。長らく自宅保管していたため、細かい傷などがあります。予めご了承願います。水濡れ対策+プチプチに包んでネコポスで発送する予定です。#即購入大歓迎#即日発送#矢沢あい#矢沢_あい#本#コミック／コミック#NANA#ナナ#ハチ#画集#イラスト集#漫画#アート#芸術#描き下ろし#初回特典#値下げ不可
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