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商品詳細
ロゼティ詩抄 蒲原有明譯、90部限定出版のＮo29、1958年9月刊行。貴重本正誤表付きほとんどの頁の上側のカットミスがあり開けない状態、超レアーな珍しい詩抄です実家で長期間ほかんしていたものです
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