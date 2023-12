「ゲームプログラミングのためのリアルタイム衝突判定」中村達也/ChristerEricson定価:¥8000#中村達也#中村_達也#ChristerEricson#Christer_Ericson#本#コンピュータ/コンピュータ経年劣化以上の痛みや汚れは特にございません。確認する限り、書き込みもなく、通読には問題ないと思います。ただ、裏表紙に購入日の印があり、シールを貼り付けています。中古品であることをご理解の上、ご購入をお願い致します。



