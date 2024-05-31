ソフト付★ ニンテンドーDS LITEノーブルピンクACアダプター　キティちゃん

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ニンテンドーDSLITEノーブルピンク説明書ACアダプタ タッチペン2本ソフト付き・立体ピクロス・脳を鍛える大人のDSトレーニング・ダービースタリオン・テーマパークDSキティちゃん布ケース★動作確認済みです。全体的に美品で綺麗かつ、可愛らしくデコっております(*'▽'*)自宅保管ですので多少のスレ傷汚れ等ございます。また目立つダメージはございませんが、経年劣化により画面の焼けなどございますので神経質な方はご遠慮下さいませ。※ドラクエは付属致しません。中古品にご理解お願い致します。お使い頂ける方にお譲り出来ましたら嬉しいです。メルカリ便にて発送致します(^-^)任天堂dsliteNintendoNINTENDO