学習まんが 日本の歴史 小学館

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商品詳細
学習まんが少年少女日本の歴史小学館。20巻➕別巻2冊付きの全22巻ケースはありません。本棚に長い間大切に置いてあったのでカバーが一部分経年劣化で色が薄くなっていますが、カバーを外してみると本自体は綺麗な状態です。とはいえ15年位経つので中古品であることをご理解の上ご検討をお願いいたします。お子さまが歴史を身近に感じる第一歩にぜひご活用いただけましたら幸いです。ご不明な点などございましたらお気軽におたずねください。定価:￥18,120.-税別返品は不可でよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/choice299885.html
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