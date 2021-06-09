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商品詳細
銅製 渡金 帝釈天 横295ｍｍ 5.7ｋｇ珍しい帝釈天の渡金仏 やや大きな仏像で重量があります。【状態】骨董品 大変に古いものです。表面にに経年の劣化がありますが良い状態です。気になるような キズ 凹み ワレ ありませんでした。 （状態は画像でご確認ください）【サイズ】たて３９５ｍｍ よこ２９５ｍｍ厚１５５ｍｍ 重量約５．７ｋｇ200126 Ｍ Z 銅製 渡金 帝釈天 横295ｍｍにこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/conception187657.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle204925.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual635246.html
銅製 渡金 帝釈天 横295ｍｍ 5.7ｋｇ 仏像 仏具 骨董品 | labiela.com
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金銅仏・渡金仏買取のご案内 | 古美術ますけん
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