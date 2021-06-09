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銅製　渡金　帝釈天　横295ｍｍ　5.7ｋｇ　仏像　仏具　骨董品
商品番号 U23123178416
商品名

銅製　渡金　帝釈天　横295ｍｍ　5.7ｋｇ　仏像　仏具　骨董品
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 30,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

銅製　渡金　帝釈天　横295ｍｍ　5.7ｋｇ珍しい帝釈天の渡金仏　　やや大きな仏像で重量があります。【状態】骨董品　大変に古いものです。表面にに経年の劣化がありますが良い状態です。気になるような　キズ　凹み　ワレ　ありませんでした。　　（状態は画像でご確認ください）【サイズ】たて３９５ｍｍ　　よこ２９５ｍｍ厚１５５ｍｍ　　重量約５．７ｋｇ200126　Ｍ　Z　銅製　渡金　帝釈天　横295ｍｍにこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/conception187657.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle204925.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual635246.html
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