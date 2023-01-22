VICTRIX GAMBIT Xbox/PC用ゲームコントローラー

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商品詳細
VictrixGambitゲーミングコントローラーです。動作確認済み。新品で購入して一度動作テストしましたが、別のコントローラーを購入して使用しなかったため出品します。現在Amazonでは公式販売元の在庫切れが続いており、Amazonマーケットプレイスの出品のみとなっていますが、20000円以上の値段が相場となっているようです。おまけとしてエイムフリークとエイムリングをおつけします。コントローラー本体に加え付属品は以下の通りすべてあります。-交換可能なフェイスプレートx2-交換可能なアナログスティックx4-交換可能な背面パドルx2-USBタイプCケーブル-交換可能なゲートx4-交換可能なDパッドx2-ケース-取扱説明書-エイムフリーク、エイムリング
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