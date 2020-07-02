10歳までに読みたい世界名作・日本名作　13冊

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世界名作 13冊女の子が好きそうなお話が多めです。注）カバーが無い本が２冊あります。子どもが何度か読んでいましたので、新品では無いことをご理解の上、ご購入ください。24時間以内の発送を心がけています。