「バイアウト:産業と金融の複合実務」佐山展生/山本礼二郎定価:￥30001版1刷#佐山展生#佐山_展生#山本礼二郎#山本_礼二郎#本#社会／経済・金融即購入⭕書店にて新品を購入後、一度読んで本棚で保管していました。希少な絶版本。初版です。※カバー外してますので、ありません！上部に保管時の日焼けによる変色が見られます。写真でご確認下さい。折れ、破れ、読みジワ、開きジワ、書き込み無しで中の状態は良いと思いますが、素人による長期自宅保管品となりますので、ご理解頂ける方にお譲り出来ればと思います。水濡れ対策して匿名発送します。



バイアウト: 産業と金融の複合実務



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バイアウト 産業と金融の複合実務



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