「言葉と死否定性の場所にかんするゼミナール」上村忠男/ジョルジョ・アガンベン定価:￥3300（品切）筑摩書房#上村忠男#上村_忠男#ジョルジョ・アガンベン#本#哲学／哲学言葉が生起する“どこにもない場所”をめざして「言語活動」と「存在論」を架橋する論考。ジョルジョ・アガンベン(GiorgioAgamben)1942年ローマ生まれ。ヴェネツィア建築大学教授を務めたのち、現在はズヴィッツェラ・イタリアーナ大学メンドリジオ建築アカデミーで教えている。主要著書に《ホモ・サケル》シリーズのほか、『中味のない人間』(1970)『スタンツェ』(1977)『幼児期と歴史』(1980)『言葉と死』(1982)『到来する共同体』(1990)『目的なき手段』(邦訳『人権のかなたに』1995)『残りの時』(2000)『涜神』(2005)『イタリア的カテゴリー』(2010)など。2009年11月25日発行の初版第1刷です。カバーの上部に軽い折れ、帯に３cmほどの破れ（後ろからテープで補完済・画像5枚目）、表紙に薄い打痕（画像６枚目参照）がありますが、帯の破れ以外は目立たないものです。全体的に経年の割には状態がよく、気持ちよく読んで頂けると思います。こちら、品切で現在入手しにくい本なので、気持ち高めに設定しています。お探しの方へ。



言葉と死―否定性の場所にかんするゼミナール | ジョルジョ アガンベン ...



Amazon.co.jp: 言葉と死 否定性の場所にかんするゼミナール ジョルジョ ...



言葉と死―否定性の場所にかんするゼミナール | ジョルジョ アガンベン ...



言葉と死 : 否定性の場所にかんするゼミナール(ジョルジョ・アガンベン ...



言葉と死 否定性の場所に関するゼミナール ジョルジョ・アガンベン ...



言葉と死 否定性の場所にかんするゼミナール



Amazon.co.jp: 言葉と死 否定性の場所にかんするゼミナール ジョルジョ ...



Amazon.co.jp: 言葉と死 否定性の場所にかんするゼミナール ジョルジョ ...



言葉と死 否定性の場所にかんするゼミナール ジョルジョ・アガンベン ...



言葉と死―否定性の場所にかんするゼミナール | ジョルジョ アガンベン ...



【中古】 言葉と死 否定性の場所にかんするゼミナール/筑摩書房/ジョルジョ・アガンベン



中味のない人間 | ジョルジョ アガンベン, Agamben,Giorgio, 温司 ...



幼児期と歴史 経験の破壊と歴史の起源



言葉と死―否定性の場所にかんするゼミナール | ジョルジョ アガンベン ...



09年12月21日発売：ジョルジョ・アガンベン『思考の潜勢力――論文と講演 ...