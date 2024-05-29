BTS 2018 exhibition 24/7=Serendipity

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駿河屋 -<中古>防弾少年団/V(ブイ)/膝上・座り・衣装白・青・赤・左手 ... 駿河屋 -<中古>防弾少年団/V(ブイ)/膝上・座り・衣装白・青・赤・左手 ...



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[BTS Unboxing] BTS Exhibition Book 24/7=Serendipity (Re-upload) [BTS Unboxing] BTS Exhibition Book 24/7=Serendipity (Re-upload)



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即購入可能コメント関係なしに早い者勝ちですBTS2018exhibitionオヌル写真集24/7=Serendipityフォトブック 公式のものになります！豪華写真集になっているので読み応え抜群です！1度見て暗所にて保管しておりました。少しシミや傷があるところがありますが、中身に抜けはなく美品です！！！(写真参考)出回りも少なく希少品です☆ペン卒しているため出品いたしました♡写真集（約280ページ）/245×292mm未公開ライブフォトセット（7枚）/102×152mm【内容詳細】BTS(防弾少年団)がアルバムを準備する姿をスケッチした写真やメンバーが直接撮影しあった写真のほか、多彩な映像と体験空間が詰まった展示会「2018BTSEXHIBITION」の全てを盛り込んだ写真集が発売。展示会にて披露された写真のほか、展示会に訪れたメンバーたちの姿や足を運んでくれたARMYへの感謝のメッセージも含まれる。BTSの過去と現在、未来を繋ぎ、これからも常に共にするBTSとの特別な思い出を記録した写真集。※お気持ち程度のお値下げでしたら可能ですご興味をお持ちいただけた方はコメント欄にて反応ください#KPOP_YK