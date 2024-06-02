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- エドワーズ バストロンボーンマウスパイプ 2番ハーフサイズ スターリングシルバー
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商品詳細
エドワーズ／ゲッツェンのバストロンボーンに使用するマウスパイプ（リードパイプ）ですスターリングシルバー（ソリッドシルバー）2番ハーフサイズあまり見かけることはない希少品です通常使用に伴う細かいキズはありますが 演奏上支障をきたす大きなキズや凹みはありません収納容器はありません長期保存品であることをご考慮くださいキャンセルや返品はお受けできかねますので ご質問ありましたらご購入前にお尋ねください即購入可能です種類···トロンボーンアクセサリー・パーツ···その他
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