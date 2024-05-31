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- 超貴重！メガドライブ ソーサリアン アタックマニュアルブック 上下２冊セット
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商品詳細
徳間書店のテレビランドわんパックエクストラ攻略本シリーズ「ソーサリアンアタックマニュアルブック」の上下巻2冊セットです。1990年4月と5月の各々初版本です。経年劣化はありますが、読むには支障はありません。定形外郵便等で速やかに発送します。#sega#セガ#SEGA#mega#drive#md#sorcerian#希少#稀少#レア#セット#ガイド#公式
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