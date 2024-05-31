激貴重！GENESIS TIMEKILLERS ソフトのみ 海外購入品 SEGA

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商品詳細
セガジェネシス用ソフト「タイムキラーズ」です。動作確認済み。純正メガドライブ本体、レトロフリークでも動作を確認しています(unknownではなくtimekillersときちんと表示されます)。大変希少なソフトです。海外購入品ですのでご理解ください。お持ちの本体との相性によっては起動がうまくいかないこともあります。定形外郵便等で速やかに発送します。#稀少#レア#メガドライブ#md#mega#drive#mature
http://narcologia.ru/goods/monophonic244812.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle492666.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit844086.html
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