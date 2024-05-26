常滑焼　古常滑　室町時代　叩瓶　茶瓶　茶壷　時代箱付　M　R5233B

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商品詳細
大きさ 高さ約３９cm 幅約３２cm 口外径約１７．５cm窯傷（画像１１枚目）、口部分に欠けが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/Stanford641173.html
http://narcologia.ru/goods/browse689291.html
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茶壷（常滑焼）
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茶壷（常滑焼）