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常滑焼　古常滑　室町時代　叩瓶　茶瓶　茶壷　時代箱付　M　R5233B
商品番号 P28210984117
商品名

常滑焼　古常滑　室町時代　叩瓶　茶瓶　茶壷　時代箱付　M　R5233B
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約３９cm　幅約３２cm　口外径約１７．５cm窯傷（画像１１枚目）、口部分に欠けが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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茶壷（常滑焼）

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