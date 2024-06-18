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NINTENDO SWITCH HAC-001 Joy-Con 左右のみジャンク
商品番号 E61408153637
商品名

NINTENDO SWITCH HAC-001 Joy-Con 左右のみジャンク
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドッグ、本体に擦れたような傷があります。画面には保護シートが貼ったままになっています。内容物は全て揃っており、左右のJoy-Conのみジャンク品となっています。動作確認済み、ソフト読み取り確認済み、外箱有り、初期化済み、簡易的ではありますがアルコール消毒を済ましています。
http://narcologia.ru/goods/update161895.html
http://narcologia.ru/goods/rouge540910.html
http://narcologia.ru/goods/displease145331.html

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