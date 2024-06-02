ゲームキューブ　コントローラー　スマブラホワイト

ゲームキューブコントローラースマブラホワイト2個セットです。1枚目の画像下のコントローラーは若干黄ばみがありますが、上のコントローラーは比較的綺麗かと思います。どちらも動作に問題はありません。



ニンテンドーゲームキューブコントローラ スマブラホワイト



ニンテンドー ゲームキューブ コントローラ(ホワイト)



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