ゲームキューブ　コントローラー　スマブラホワイト

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商品詳細
ゲームキューブコントローラースマブラホワイト2個セットです。1枚目の画像下のコントローラーは若干黄ばみがありますが、上のコントローラーは比較的綺麗かと思います。どちらも動作に問題はありません。
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