ポケモンカード　VSTARユニバース　サーチ済み　20パック

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商品詳細
※重量サーチ済みの為ミスがない限りSR以上は出ませんので、ご注意ください。エネルギーSR、かがやくKに関しては残っている可能性はありますが、基本的にはないものだとお考えください。そのため中身での評価はご遠慮ください。・新品未開封ですが、パック自体に初期傷やスレなどがある場合もございます。そのため、商品の状態を【新品未使用】ではなく、【未使用に近い】と設定しております。
http://narcologia.ru/goods/smear997304.html
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