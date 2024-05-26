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ポケモンカード　VSTARユニバース　サーチ済み　20パック
商品番号 T62501410939
商品名

ポケモンカード　VSTARユニバース　サーチ済み　20パック
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※重量サーチ済みの為ミスがない限りSR以上は出ませんので、ご注意ください。エネルギーSR、かがやくKに関しては残っている可能性はありますが、基本的にはないものだとお考えください。そのため中身での評価はご遠慮ください。・新品未開封ですが、パック自体に初期傷やスレなどがある場合もございます。そのため、商品の状態を【新品未使用】ではなく、【未使用に近い】と設定しております。
http://narcologia.ru/goods/smear997304.html
http://narcologia.ru/goods/response337842.html
http://narcologia.ru/goods/recycling417814.html
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