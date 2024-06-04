義妹生活　1-9巻　全巻初版　新品あり　初回限定

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※商品の説明をお読みの上、購入してください。※プロフィール欄も見て頂ければ幸いです。書籍「義妹生活 1-9巻」9冊セット4巻から9巻までの計6冊は新品未使用品です。全て初版です。そのため1巻・2巻・3巻・6巻の計4冊は初回限定等です。全体的には良品だと思いますが、素人保管品であり一度人の手に渡ったものです。新品同様の美品をお求めの方、小さなキズ・経年劣化・帯の状態等を気になさる方は購入をご遠慮ください。画像も参考にしてください。即購入可値下げ不可、バラ売り不可購入後のキャンセルはできませんのでご注意ください。こちらの商品はゆうゆうメルカリ便で発送します。入金確認後、(トラブル等がなければ)翌日から7日以内に発送します。※コンビニ支払いの場合、購入から24時間以内に入金、もしくは支払い予定日の連絡をお願い致します。24時間以内に入金いただけない場合、基本的に購入者様都合でのキャンセルとさせていただきます。ご不明な点がありましたらコメントをください。よろしくお願い致します。