ういらぶ。DVD3枚組 初回限定特典あり

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即購入可○ういらぶ。DVD3枚組定価6,200円キャスト平野紫耀桜井日奈子玉城ティナ磯村勇斗桜田ひより伊藤健太郎DVDの中身(3枚)①本編映像、予告編集②特典ディスク1→メイキング、舞台挨拶等③特典ディスク2→ビジュアルコメンタリー付本編封入特典→ブックレット(写真3、4枚目)初回限定特典→ポストカードセット(最後)DVDは数回再生しました。映像も問題なく見れるので安心してください。ポストカードですが、入っていた袋が破けてしまったので封筒に入れて保管します。(商品自体に傷等はありません。)値下げは致しません。よろしくお願いします。