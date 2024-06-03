初版 ゼノギアス設定資料集 スクウェア公式 デジキューブ版

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商品詳細
初版ゼノギアス設定資料集スクウェア公式デジキューブ版読書に支障はありませんが、画像のようなカバーのスレ、多少のシミございます。乱丁や破れはございません。ハガキ綴じ込みポスター付き当時物で、暗所にて大切に保管しておりました。コレクターの方など、ご希望の方いましたら是非…(*´ω｀)
http://narcologia.ru/goods/mythic378535.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador906606.html
http://narcologia.ru/goods/peroration486415.html
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