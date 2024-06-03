山田正紀　文庫本13冊、初版セット

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山田正紀文庫本13冊セット全て初版(第1刷)です。40年以上前の昭和の古本になりますので経年劣化による日焼けやシミ、傷があります。※全て初版(第1刷)は貴重かと思います。※若干の値下げには対応します。1．氷河民族2．襲撃のメロディ3．弥勒戦争4．殺人契約 ❗️売り切れ5．物体X❗️売り切れ6．終末曲面7．機械獣ヴァイブ1獣黙示編8．宝石泥棒9．最後の敵10.吉原螢珠天神 ❗️売り切れ11.地球軍独立戦闘隊❗️売り切れ12.火神を盗め13.贋作ゲーム14.ヨハネの剣15.風の七人16.ツングースク特命隊17.アフロディーテ18.闇の太守 ❗️売り切れ19.孔雀王❗️売り切れ昭和の古本であることをご承知の上ご購入ください。☆バラ売り、セット売り、します