【新品未開封】ミスチル 限定版 REFLECTION\\\

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【新品未開封】自宅にて長期保管していた関係で、やや袋破れと一部傷がございます。ご理解いただいた上のみご購入ください（写真ご確認ください）訳ありですので、お値下げ交渉承っております！ご気軽にコメントください(^^)「REFLECTION\\\"Naked\\\"」Mr.Children定価:￥9000#MrChildren#Mr_Children#CD・DVD「REFLECTION\\\"Naked\\\"」Mr.Children未開封●完全限定生産品本作品には、“{Drip}初回盤(CD+ドキュメンタリーDVD)+豪華80p写真集(撮り下し)+全23曲収録のUSBアルバム「REFLECTION{Naked}」(ハイレゾ+MP3)+オリジナル・ライナーノーツ×DEMO音源試聴QRコードが豪華BOX仕様で収録される。スタジオ・マスター・クオリティー(24bit96KHz)で収録される本作は、普段彼らがスタジオで聴いている音を再現しており、それに触れることで、四人の音楽に対する想いや情熱をありのままに感じることが出来る。前作より2年7ヶ月、彼らが音楽に費やした全てを余すことなく収録した永久保存の完全盤!!NEWALBUM「REFLECTION{Naked}」完全限定生産盤TFCC-86555\\9,000+tax[収録内容]・「REFLECTION{Drip}」初回盤(CD+ドキュメンタリーDVD)・USBアルバム{Naked}(全23曲/ハイレゾ+MP3)・豪華80P写真集・オリジナル・ライナーノーツ48P★USBアルバム{Naked}★全23曲を“MP3\"(192kbps)+“ハイレゾ\"(24bit96KHz/WAV)それぞれの音源で収録。ミスターチルドレン リフレクション 限定版