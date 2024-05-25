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ファミコンソフト　ロックマン1、2、3、5の4本まとめて
商品番号 X96483163082
商品名

ファミコンソフト　ロックマン1、2、3、5の4本まとめて
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,582 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品になります。箱や説明書はありません。画像のカセットのみの出品になります。簡易清掃済み。初期動作のみ起動確認済みですが、古いものなので、ジャンク品扱いとし、ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。バックアップ電池は切れてる可能性があります。
http://narcologia.ru/goods/recommended175290.html
http://narcologia.ru/goods/approximate981020.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose101940.html
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