ファミコンソフト　ロックマン1、2、3、5の4本まとめて

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商品詳細
中古品になります。箱や説明書はありません。画像のカセットのみの出品になります。簡易清掃済み。初期動作のみ起動確認済みですが、古いものなので、ジャンク品扱いとし、ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。バックアップ電池は切れてる可能性があります。
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