中森明菜/BEST BOX

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「AKINA」ベスト BEST4枚組定価:￥9,709（税込￥10,680）希少品です。新品で購入しました。即購入可能です。状態や付属品は写真からもご確認よろしくお願いします。CD4枚ともに傷や色褪せなく、盤面は美品だと思います。歌詞本・ブックレットともに、汚れ、破れ、折れなどないです。ディスクケースに割れやヒビなどなく、ほとんど傷もないです。ボックスは、凹みや破れの破損なく、状態まずまず良好です。プチプチに包んで発送致します。よろしくお願い申し上げます。#中森明菜#CD・DVD