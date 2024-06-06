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- Raphael ラファエル 筆 8404 コリンスキー 丸筆 6号 未使用
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商品詳細
Raphaelラファエル水彩筆8404コリンスキー丸筆6号未使用未使用です。外袋には保管際の細かなキズ汚れはございます。【購入経路】質屋経営をしておりまして、買取品など出品させて頂いております。万が一トラブルございましたら評価前にご連絡頂ければ幸いです。値引き交渉不可です申し訳ございません。上記ご確認頂きまして、自宅保管ですのでご理解頂ける方のみよろしくお願いします。M134
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ラファエル 8404 水彩筆（コリンスキー・丸筆） ６号
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