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Raphael ラファエル 筆 8404 コリンスキー 丸筆 6号 未使用
商品番号 P99131992528
商品名

Raphael ラファエル 筆 8404 コリンスキー 丸筆 6号 未使用
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Raphaelラファエル水彩筆8404コリンスキー丸筆6号未使用未使用です。外袋には保管際の細かなキズ汚れはございます。【購入経路】質屋経営をしておりまして、買取品など出品させて頂いております。万が一トラブルございましたら評価前にご連絡頂ければ幸いです。値引き交渉不可です申し訳ございません。上記ご確認頂きまして、自宅保管ですのでご理解頂ける方のみよろしくお願いします。M134
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