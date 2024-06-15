国土交通省土木工事数量算出要領 令和5年度版

土木工事積算基準 令和5年度版 - 高速道路総合技術研究所

令和5年度版 国土交通省 土木工事数量算出要領

令和５年度 土木工事数量算出要領（案） 【運 用】 令和５年１０月 神 ...