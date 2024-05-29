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企業価値評価 第7版 上下巻セット
商品番号 P43790583097
商品名

企業価値評価 第7版 上下巻セット
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,590 円
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商品詳細

「企業価値評価第7版[上・下]マッキンゼー・アンド・カンパニー/ティム・コラー/マーク・フーカート/マッキンゼー・コーポレート・ファイナンス・グループ/デイビット・ウェッセルズ定価:１冊　￥4500#マッキンゼー・アンド・カンパニー#ティム・コラー#マーク・フーカート#マッキンゼー・コーポレート・ファイナンス・グループ#デイビット・ウェッセルズ#本#社会／経営積読になっていたので出品します
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