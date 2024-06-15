樹木　庭園樹・公園樹　（正編）（続編１）　2冊

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2巻合わせてｐ527ｗ＝345ｍｍ Ｈ＝272ｍｍ Ｄ＝40ｍｍ布張豪華製本が 経年劣化でやけています。内容には問題なし。定価35,000：1冊×２＝70,000円普段使いで、樹木を調べる時、植栽方法などの注意点使用に最適思い切って安く値引きしました～使ってみてください。