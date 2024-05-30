SEVENTEEN エスクプス　トレカ　FML 会場特典

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商品詳細
SEVENTEENセブチ トレカSEVENTEENエスクプス トレカ FML会場特典東京、大阪のweverse、ユニバコンプセットです。開封後は、スリーブに入れて暗所で保管していました。硬質ケース、片面補強します。即購入可能です。#mimimisvt
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