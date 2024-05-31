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【最短翌日お届け】PS5 コントローラー 純正 レッド SONY【未使用に近い】
商品番号 X41473872900
商品名

【最短翌日お届け】PS5 コントローラー 純正 レッド SONY【未使用に近い】
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 2,224 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます✰即購入大歓迎ですので、早い者勝ちです♪✰動作確認　分解後パーツを全てクリーニングしたあと　整備してあります、PS5とPCにて　全ての動作を確認済みです。✰商品説明　CFI-ZCT1Jの　コズミックレッドになります。✰状態　使用期間がとても少ないので　未使用に近い商品となっています。✰発送方法　安心の匿名配送(メルカリ便)　らくらくメルカリ便,ゆうゆうメルカリ便　どちらでも発送可能です。✰その他　状態は写真と説明をご確認のうえ　ご納得された方のみご購入をお願い致します。　※神経質な方はご購入をお控えください。　　他のコントローラーも出品していますので　よろしければこちらからご覧になってください。　↓↓↓↓↓↓↓　#Cazari✰PS4コントローラーSONYソニーPlayStation5プレイステーション5プレステ5DualSenseデュアルセンスCosmicRed
http://narcologia.ru/goods/stage181797.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming24792.html
http://narcologia.ru/goods/approximate162620.html
【最短翌日お届け】PS5 コントローラー 純正 レッド SONY【未使用に近い】
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