【最短翌日お届け】PS5 コントローラー 純正 レッド SONY【未使用に近い】

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ご覧いただきありがとうございます✰即購入大歓迎ですので、早い者勝ちです♪✰動作確認 分解後パーツを全てクリーニングしたあと 整備してあります、PS5とPCにて 全ての動作を確認済みです。✰商品説明 CFI-ZCT1Jの コズミックレッドになります。✰状態 使用期間がとても少ないので 未使用に近い商品となっています。✰発送方法 安心の匿名配送(メルカリ便) らくらくメルカリ便,ゆうゆうメルカリ便 どちらでも発送可能です。✰その他 状態は写真と説明をご確認のうえ ご納得された方のみご購入をお願い致します。 ※神経質な方はご購入をお控えください。 他のコントローラーも出品していますので よろしければこちらからご覧になってください。 ↓↓↓↓↓↓↓ #Cazari✰PS4コントローラーSONYソニーPlayStation5プレイステーション5プレステ5DualSenseデュアルセンスCosmicRed