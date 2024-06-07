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プロレス ミニチュア フィギュア
商品番号 C42353893749
商品名

プロレス ミニチュア フィギュア
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

・:*+.\\閲覧ありがとうございます/.:+▪︎ご要望やご質問がある方はお気軽にコメントください▪︎プロフィールご確認くださいーーーーーーーーーーープロレスラーフィギュア14体IWGPチャンピオン詳細は分かりません父が趣味で集めていました詳細は分かりません、何かのおまけなのかなと思いますずれないようにグルーガンで留めてあります佐々木健介アントニオ猪木蝶野正洋長州力天龍源一郎武藤敬司ビックバンベイダーなど輸送中の振動でズレ防止のグルーガンが取れる可能性があります値下げ交渉承ります複数購入でお値引きありコメントにてお知らせください即購入ok
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