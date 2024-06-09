BREAKERZ / love my daughter AKIHIDE ver.

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商品詳細
「Ilovemydaughter」【SpecialDeluxeEditionforTEAMBREAKERZ】AKIHIDEver.SpecialDeluxeEditionforTEAMBREAKERZ（2CD＋2DVD）※完全受注生産販売※TeamBRZ限定受注販売、トールサイズ豪華デジパック仕様＜収録曲＞M1Ilovemydaughter/words\u0026music：DAIGOM2冬の花/words\u0026music：AKIHIDEM3追憶/words\u0026music：SHINPEIM4Ilovemydaughter-Instrumental-★特典CD：B.R.ZACOUSTICPart2※アルバム未収録のアコースティックバージョンに新録「EverlastingLuv」を加えた全12曲のアコースティックベスト盤■収録曲EverlastingLuvDaySoldierポジティブブルーTHETRAIN'SGONE…KamisoriWINTERPARTY光君の声が聴こえるEMILY世界は踊るFAKELOVESUMMERPARTY★特典DVD2枚組BREAKERZLIVETOUR2019-SeekingtheBlueBird-完全版※全国ツアー各地のレア映像を収めたドキュメンタリーを含む超豪華2枚組DISC1：BREAKERZLIVETOUR2019-SeekingtheBlueBird-（本編）DISC2：BREAKERZLIVETOUR2019-SeekingtheBlueBird-（アンコール）TourDocumentary◆発送までの日にちは長めに設定していますが、準備ができ次第発送いたします。#ぽんぽん出品中#JPN_02
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BREAKERZ「I love my daughter」Music Video（full ver.）
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