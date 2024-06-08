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SAKAMOTODAYS サカデイ ジャンプ ちびぐるみ 2体セット
商品番号 I39407216093
商品名

SAKAMOTODAYS サカデイ ジャンプ ちびぐるみ 2体セット
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 5,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

週刊少年ジャンプちびぐるみ2体セットSAKAMOTODAYSサカモトデイズ坂本太郎＆シン2023年週刊少年ジャンプ5号連続SP企画「ニューイヤーコレクション」第5弾Bコースです。
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