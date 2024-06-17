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ピクミン　一輪挿し　花瓶　3種　　赤ピクミン　青ピクミン　黄ピクミン
商品番号 W51790515103
商品名

ピクミン　一輪挿し　花瓶　3種　　赤ピクミン　青ピクミン　黄ピクミン
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 5,271 円
在庫状況 あり

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商品詳細

赤ピクミン、青ピクミン、黄ピクミンのセットです。他サイトにも出品をしているため、早い者勝ちとさせていただきます。●商品サイズ（cm）（約）高さ13×幅5.6●材質磁器ニンテンドートーキョーNintendoニンテンドー任天堂NintendoTOKYOニンテンドーTokyoニンテンドーストアピクミンキャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···その他
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