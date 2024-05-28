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セルマー S80 C☆ ソプラノサックス用 マウスピース
商品番号 I23805375419
商品名

セルマー S80 C☆ ソプラノサックス用 マウスピース
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S80、開きワンスター、ソプラノ用です。前のモデルになります。新品で買ってあった状態から数回程度使用しました。明るく輪郭のハッキリとした音で、満遍ない吹き心地です。よろしくお願いいたします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
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