セルマー S80 C☆ ソプラノサックス用 マウスピース

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商品詳細
S80、開きワンスター、ソプラノ用です。前のモデルになります。新品で買ってあった状態から数回程度使用しました。明るく輪郭のハッキリとした音で、満遍ない吹き心地です。よろしくお願いいたします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
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