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煎茶道具　常滑焼　一茶造　花刻　横手急須　共箱　M　5537
商品番号 C33466062912
商品名

煎茶道具　常滑焼　一茶造　花刻　横手急須　共箱　M　5537
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 8,064 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約8cm　幅約12cm×約14cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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