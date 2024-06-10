兎　菓子盆　小松芳光　共箱　MA777

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種類...その他縦 約20.5ｃｍ横 約20.5ｃｍ高 約3.5ｃｍ共箱有商品にはキズ・ヨゴレ等はありませんが箱にやや反りあり神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃兎 ＃菓子盆 ＃小松芳光