TANGO タンゴ 電源トランス LH-120

【商品に関して】・品名 TANGOタンゴ 電源トランスLH-120・サイズ 縦約8.2cm横約10cm厚み約11cm・詳細 実家の整理で出てきたので出品いたしました。 素人のため、詳細は不明です。 電力電圧の確認はできておりません。 外観は、汚れやスレ、傷が見られます。 ジャンク品と考えて頂ければと思います。 表面に傷があります。(6枚目) 状態は写真を参考にお願いいたします。 ・付属品 なし【ご購入に関して予め確認お願いします】・写真でご確認の上、ご購入よろしくお願いします。・中古品ということをご理解いただいた上でご購入お願いします。【発送に関して】・ご購入していただいた翌日に発送できる様していますが 遅れてしまう事もあるので念の為、2〜3日で設定しています。・日曜日は仕事の関係で発送できません。・発送はメルカリ便を予定しています。・商品のサイズ、発送のタイミングによっては らくらく⇄ゆうゆうメルカリ便への変更の場合もあります。・ぷちぷちで梱包してから発送いたします。※ご質問等ありましたらコメント欄にお願いします!電源トランスTANGOタンゴLH-12000024D



