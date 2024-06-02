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SUPER★DRAGON 松村和哉　タオルセット　まとめ売り
商品番号 E23216377494
商品名

SUPER★DRAGON 松村和哉　タオルセット　まとめ売り
ブランド名 Evital
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

松村和哉くんのタオルセットです。⑤のタオル以外、袋から開け暗所にて保管していました。まとめて購入してくださった方には、NxTの雑誌もおまけでおつけします。どのタオルも畳んで保管しておりましたので折り線が付いてしまっています。素人保管ですので、神経質な方や気になる方は御遠慮ください。また、それぞれバラ売り可能（4000円/枚）です。現在5枚まとめてのお値段を設定させて頂いております。多少のお値下げも検討しますのでお気軽にコメントに頂ければ幸いです。SUPER★DRAGONスーパードラゴンスパドラファイヤードラゴンサンダードラゴン志村玲於古川毅ジャン海渡飯島颯伊藤壮吾田中洸希池田彪馬松村和哉柴崎楽
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