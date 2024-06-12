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たまねぎ太郎専用　★44576　YAMAHA　CLP675WA　18年製
商品番号 Y63712986176
商品名

たまねぎ太郎専用　★44576　YAMAHA　CLP675WA　18年製
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 41,349 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[商品の特長と仕様]色：ホワイトアッシュ調鍵盤:88グランドタッチ鍵盤、木製（白鍵）・黒檀調仕上げ、エスケープメント付きヘッドフォン端子：２本サイズ：幅1,461mmx高さ967mmx奥行465mm重さ：69kg※希望小売価格(発売時):288,000円（税抜）[本商品の状態について]-[外装]クリーニング済みで状態良好です-[内装]鍵盤まわりや電気系統の不具合など動作不良はありません-[付属品]　椅子、電源コード[商品の発送について]-商品は弊社・八潮営業所(埼玉県八潮市)より発送となります。-配送はピアノ専門の運送業者に委託します。基本配送料金には組立・設置まで含まれます。-基本配送料金は以下の通りです　9,900円(税込)　東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県　※離島は除く　16,500円(税込)　茨城県、栃木県、群馬県、　新潟県、長野県、山梨県、静岡県　愛知県、岐阜県、三重県、　大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県　　　※一部地域は除く基本配送料金は1F(階段9段未満)もしくはエレベーターをした場合に限ります。階段を使用した場合には1階毎(10段毎)に3,300円の作業費が追加されます。上記以外の地域に関しましてはお問い合わせください。
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