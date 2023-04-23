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- 【新品】1/200 JC 日本航空JAL B737-300 JA610J
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商品詳細
機種：BOEINGB737-300登録番号：JA610J航空会社：日本航空 JAL塗装：通常塗装メーカー：JCwingsモデルNo.：縮尺：1/200材質：ダイキャストサイズ：31.9x30.5cmスタンド：付属ギア︰付属製造上の個体差や、海外から購入のため外箱にスレや凹みがある場合がございます。ご理解いただける方のみご入札願います。神経質な方はご遠慮下さい。
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