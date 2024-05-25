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作者不詳/猛虎夜行図/猛虎図/月下猛虎図/掛軸☆宝船☆AB-610
商品番号 H32703511796
商品名

作者不詳/猛虎夜行図/猛虎図/月下猛虎図/掛軸☆宝船☆AB-610
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【参考】作者不詳【作品状態】本紙は絹肉筆です。本紙は多少の薄汚れあります。表装はやり直してあり良好です。　　桐合せ箱付　　　　軸丈　　縦　200㎝　×　幅　61㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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