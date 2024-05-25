作者不詳/猛虎夜行図/猛虎図/月下猛虎図/掛軸☆宝船☆AB-610

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木村圭吾『春爛漫』色紙- 木村圭吾『春爛漫』色紙-

【参考】作者不詳【作品状態】本紙は絹肉筆です。本紙は多少の薄汚れあります。表装はやり直してあり良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 200㎝ × 幅 61㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。