デアゴスティーニ F1 ビッグスケール27号　アルファロメオC38

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商品詳細
ビッグスケールF1コレクション27号アルファロメオC38キミライコネン本はありません。車、台座、凡用ケース（社外品で若干大きいです)のみ。写真のものが全てです。現在は廃盤で入手困難です。如何でしょうか？
http://narcologia.ru/goods/cryptographic194937.html
http://narcologia.ru/goods/troupe513511.html
http://narcologia.ru/goods/peroration971015.html
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